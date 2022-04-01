聯合國NGO世界公民總會為落實以文化推動世界和平的目標，將4月1日訂為「世界公民日」，包括台灣人權文化協會等多個民間團體，1日在台大應力館國際會議廳舉辦「以民為本 良心行政 法稅改革論壇」，邀請30餘位學者專家，探討良心行政之於人權保護的重要性。

世界公民總會主席Dr. Rene Wadlow透過影片表示，「世界公民面臨的首要挑戰，是以良心及愛取代世界諸多武裝衝突地區的暴力文化。我們試圖以和諧且具創造性的方式，運用我們在全世界的聯繫來緩和緊張局勢，以達成和平措施的可能性。

太極門掌門人洪道子致詞指出，善與惡，俱在人心。若人人都能聆聽靈魂深處良心的呼喚，從弭平自身的爭端做起，必然不會掀起與他人的干戈，或做出傷害他人的行為。

前司法院大法官城仲模表示，日本憲法裡第76條第3項寫到，法官要根據良心，執行職權。但在台灣，25年前侯寬仁檢察官對太極門所做的很多指控包括養小鬼等，最終法院都還太極門清白，侯檢察官的良心有沒有從他心靈深處出來？加害人很清楚，他卻一直升官，納稅人是老闆卻莫可奈何！

真理大學法律系教授吳景欽，以日前遭檢方聲押的張靜律師為例，說明檢察官25年來都沒有改變！張靜是檢方以洩密罪聲押，然洩密罪是告訴乃論，在沒有告訴人的情況下，檢警卻到他的事務所搜查。再利用媒體把他說成是偷窺狂，這個跟當年利用媒體大肆抺黑的太極門冤案，結構是一樣的。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師表示，民主法治是非常重要的，作為民主法治後進國家，對於過去做錯的事情應該要嚴格要求更正，行政程序法已經提供了機制，行政機關就有義務把過去做錯，違反行政自我拘束、違反平等原則的判斷，予以更正。

世界公民日，國內外專家學者們，從世界公民的角度提出良心呼籲，用「以民為本、良心行政」為核心，政府應做真正的轉型正義，讓台灣成為真正民主、自由且重視人權的國家。