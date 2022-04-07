新北珠蔥當令，台北凱達大飯店攜手新北市政府農業局於4月15日~5月15日在館內「家宴」中餐廳聯名推出季節限定的「蔥蔥食光」珠蔥主題料理，每道160元起。同時並首度推出五星廚藝廚藝教室，由台北凱達行政主廚戴于益於現場精彩開講，每位只要600元，消費者可把握「好食機」享受綠意盎然的美味珠蔥創意料理。

台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示，4、5月為珠蔥最美味的時候，而珠蔥一般以平易近人的家常料理為主，這次運用不同的料理手法融入法式的擺盤藝術，帶給大家耳目一新的珠蔥料理。

凱達飯店「家宴」中餐廳推出的系列珠蔥料理，以巧思傳遞驚喜味覺感受，其中「珠蔥玉子捲」用鬆軟的腐皮包裹著蛋絲、珠蔥、開陽等配料，口感層次豐富，將珠蔥的清甜和開陽的鹹香搭配的相得益彰。造型吸睛的「珠蔥胡麻金絲」則是將珠蔥川燙冰鎮後捏成球狀，淋上胡麻醬與撒上金色的炸地瓜絲，感受平溪高品質的珠蔥既清新又滑順入口的迷人滋味。營養滿點的「三蔥櫻花蝦」，將洋蔥、紅洋蔥與珠蔥爆炒後撒入櫻花蝦，三蔥鹹甜交織出涮嘴的新口感。剛出爐的「珠蔥酥餅」，烤過後蔥香混合酥餅香。

為推廣健康自然的美食理念、與消費者分享更多餐飲新知及生活品味，台北凱達大飯店今年首度與新北市政府農業局推出「蔥蔥食光」五星廚藝教室，由海內外廚藝比賽中獲得無數獎牌的行政主廚戴于益於現場精彩開講，除親自示範教學、講解製作流程與祕訣外，授課完賓客可直接於家宴中餐廳舒適靜謐的寬敞空間用餐，品嚐行政主廚現作的四道美味珠蔥料理搭配招牌脆米炒飯與箔金流沙包。

「蔥蔥食光」五星廚藝教室共有三場：4月19日、20日、27日，每場僅開放10位名額精緻教學，每位原價1,200元，新北市政府農業局特別補助600元，等於每位只要600元的超值優惠價，即可讓喜愛美食的消費者近距離的目睹行政主廚將家常食材幻化為賞心悅目的創意料理。