板橋凱撒大飯店秘製老滷玫瑰油雞。（板橋凱撒大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店提供_溫醇精華湯頭「釀筋衣」，令人食指大動。（台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店推出象徵榮華富貴的宋代宮廷名宴盞蒸羊。（台北亞都麗緻大飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店以「油封」概念發揮的宋代民間小點東坡脯。（台北亞都麗緻大飯店提供）

各大餐廳、飯店年節團圓聚餐訂單開紅盤，消費者更是提早搶在半年前開始預訂座位，近期許多海外學子、台商相繼返台，讓這波訂餐熱持續延燒，外帶訂單詢問度也激增。

板橋凱撒大飯店表示，煲湯類是年節必備佳餚，由擁有20多年廚藝王裕賢主廚融合粵式傳統手法，將年菜必備佳餚的「家宴經典佛跳牆」，採用精心燜煮6小時以上的金華火腿及黃金玉米雞高湯成濃郁「上湯」湯底，融匯海參、干貝、豬腳、排骨、雞肉、栗子、蒜頭、香菇、鮮蔥及頂級養生花膠等豐富山珍海味精華入甕煨製燉煮，湯頭濃郁爽滑、膠質濃韻而不膩口，經典好味道，成為圍爐中不可或缺的經典甕中美饌，每甕1680元，8人份量，每甕3500元。

針對習慣在家圍爐的消費者，板橋凱撒大飯店也提供多種年菜外帶， 15道單品及6款年節禮盒，內含家宴經典佛跳牆、鮮人蔘花膠燉金雞、凱撒德國豬腳美饌、馳名港式蘿蔔糕、特製高粱香腸禮盒、豪華雙醬禮盒等多項商品，單品每份380元起， 8人份「8寶如意慶豐年年菜組」集結台、粵、德及西式等料理精隨。

無獨有偶，以杭州料理獲得米其林一星的亞都飯店麗緻天香樓，找來行政主廚楊光宗操刀，他特別以歷史為典，鑽研美食脈絡，並結合台灣人對杭州菜式的口感喜好推出系列料理，他分享，蟹釀橙這品經典功夫菜，盛行於南宋時期的秋冬時節，蟹肉利用蒸籠蒸製保留原汁，取下蟹肉與蟹黃、蟹膏拌與橙汁相伴香炒，清甜醇美，為家人、好友聚餐更添宛若文人雅士的風雅，以食相會更添情誼。