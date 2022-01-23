嚴姓警友捐贈大墩派出所之碎紙機及DV。（警方提供）

農曆春節即將到來，為讓民眾安心過好年，各地警、民力正如火如荼展開各項春節期間安全維護工作。大墩派出所警友君艦機構建設公司經理嚴子諭為體恤員警的辛勞，在年前前夕送上大禮，貼心添購價值新台幣8000元的德製碎紙機及2台執勤蒐證必備DV，保障員警執勤安全，拋磚引玉之舉，藉此喚起民眾對於警察工作的鼓勵與支持，員警紛紛大讚好實用。

君艦機構建設公司經理嚴子諭表示，家家戶戶準備歡喜團圓過節的同時，都是警察最繁忙的時候，利用年節拜訪關心員警之際，發現警所的碎紙機和蒐證DV老舊，所謂「工欲善其事，必先利其器」，立即汰舊換新設備，以強化第一線員警的執勤安全與順遂，力挺勞苦功高的波麗士大人們，在春節期間犧牲與家人團聚的時刻，無私奉獻的精神致上最高謝意。

大墩派出所長曾一峯呼籲，適逢111年加強重要節日期間，為了能讓民眾可以安心過節慶，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」是最重要的工作主軸。警力有限、民力無窮，感謝熱心的警友做警察背後最堅強的後盾，共創平安家園。特別提醒民眾歲末年初，參加聚尾牙、春酒狂歡之虞，餐飲小酌或冬令進補，切勿存僥倖心態酒後駕車，危害自身及用路人的安全。