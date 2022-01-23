台中市南區國光社區發展協會，23日舉辦「捐購愛心年糕」活動，50名志工熱情參與。（馮惠宜攝）

國光社區捐購愛心年糕 傳承年味更分享愛

昔日農業社會年節前夕鄰里街坊起大灶炊年糕情景23日在台中市南區仁和路國光國小旁「綠色隧道」重現；國光社區發展協會連續17年在農曆年前舉辦「捐購愛心年糕」活動，志工媽媽用大鍋攪拌黑糖湯汁以及糯米塊，然後再一一分裝，並以買二捐二方式分享給鄰近低收入戶，不但將年味傳下去，也分享愛，意義非凡。

這項「捐購愛心年糕」活動，今年邁入第17個年頭，也吸引許多社區民眾參加，國光社區發展協會理事長、里長陳雅惠，國光社區發展協會常務理事、市議員邱素貞，以及台中市醫師公會前理事長羅倫檭等人都捲起衣袖，加入志工的行列。

陳雅惠表示，感謝50名志工與社區民眾一起製作愛心年糕，今年計使用了112公斤的糯米，年糕每份400元，多年未調整價格，共4碗，訂購者只取半數2碗，另2碗捐出。除國光里外，也分享鄰近的德義里、東興里、南門里與城隍里低收入戶。

今年訂購年糕人數統計有160人，其中，林小姐一口氣訂購7份，林小姐說，每逢過年期間，許多家戶團圓歡樂，但社會底層仍有低收入戶等弱勢家庭，為了三餐溫飽操心，令人心疼與不捨，她用具體行動支持愛心活動，希望拋磚引玉，分享年糕、分享愛，讓大家都能過好年。

志工簡淑媚說，年糕製作過程須篩選糯米，凝成固體再切成塊狀，使用篩過後的黑糖及紅砂糖滾沸成湯汁後加入磨好的米漿塊，用力攪拌均勻，成粘稠糊狀再分到碗裡，她每年都參加愛心年糕製作活動，今年邁入第17年。

參加年糕攪拌製作的邱素貞指出，國光社區年糕採純手工製作，不加化學防腐劑，吃起來不會打嗝，吃過的民眾都豎起大拇指說讚，每年吸引許多里民預約。