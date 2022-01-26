馬來西亞女DJ藍星蕾擁有甜美臉蛋與傲人美胸，不只曾獲選為「亞洲百大女DJ」，還因在平交道身穿三點式比基尼拍照，被網友發到PTT而爆紅，被封為「平交道女神、平交道巨胸妹」。藍星蕾在IG擁有263萬粉絲追蹤，也從不吝嗇分享美照和好身材，她日前PO出一張站在沙灘上的辣照，身著「中間挖空」戰袍並露出「倒立愛心」，還伸手邀網友跟她「一起闖迷宮」，網友哪能拒絕瘋狂點讚說「願意」。

藍星蕾日前在IG分享一張辣照，畫面中她站在沙灘上展露白皙好身材，頂一頭漂亮古銅色中分長直髮，身穿深海藍小可愛戰袍搭天藍牛仔熱褲，小可愛為「中間挖空」設計，除了完美包覆她的UU雪乳外，更在頸前交叉形成「倒V」形狀，與她的誘人事業線共組成「倒立愛心」美景。

她伸出左手，五指指尖消失在畫面下方，並寫道：「你願意和我一起闖迷宮嗎？let’s play maze with me(英文同義)」；面對這種「難以拒絕的邀約」，網友暴動喊：「辣」、「我願意」、「當然是非常願意啊」、「好哦」、「好美好美」、「妳已經闖進我的心了」，瘋狂點讚。

25歲的藍星蕾兼具才藝和美貌，她從小就對音樂和表演有興趣，並兼具模特兒、DJ、演員、主持人與小提琴家的身分；藍星蕾同時還是一位美女學霸，擁有新加坡奧林比亞大學的法商碩士學歷。

以DJ打知名度的藍星蕾，刷盤技術更是了得，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ的殊榮，而藍星蕾近年則把演藝重心放在台灣，推出寫真書外，也在綜藝節目、外景節目擔任助理主持。