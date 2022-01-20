愛心業者攜手民代贈教材及桌遊，嘉惠台中市西屯區20所學校。（盧金足攝）

愛心業者攜手民代贈教材及桌遊，嘉惠台中市西屯區20所學校。（盧金足攝）

愛心企業認購43套新唐人品德教材及陽光城市發展協會購買10套中山南路一號—法案現場桌遊，在立委張廖萬堅及市議員林祈烽的牽線下，20日由西屯20所國中小及高中各校校長、主任代表學校受贈，希望品德教育扎根學校。

張廖萬堅表示，感謝聯捷聯合會計師事務所張志勝會計師及陳明楠建築師事務所關心學童的教育，大力認購新唐人的悠遊自在、小乾坤及笑談風雲教材贈送給與西屯區各國中小、高中及附設幼兒園，讓學子除了教科書外也能夠過生動的教材學習漢字、品德及歷史。

陽光城市發展協會捐贈十套中山南路一號—法案現場桌遊給予西苑高中及文華高中，讓學生認識立委工作內容，透過遊戲得知我國立法程序建立完整的知識基礎，增進民主素養，並了解議事攻防內容。

林祈烽指出，小朋友因在很小的年紀就依賴網路，對於文字的書寫程度大幅降低，這套教材讓學童在趣味學習過程中對字的淵源發展，以及文字的真正意涵有更深的了解，使用能避免用字錯誤。

陽光城市發展協會理事長李文烈說，科技發達但大家卻顯得疏遠，桌遊的核心理念就是拉近人與人之間的距離，更能讓學生透過玩桌遊去模擬真實社會情境進而豐富學習機會。

聯捷聯合會計師事務所會計師張志勝指出，新唐人秉持著品德教育的初衷持續推廣，希望 盡棉薄之力達到拋磚引玉的效果，邀請更多愛心人士推廣，讓品德教育從孩童小時就扎根。

西屯國小校長蘇仁彥強調，悠遊字在這套教材是漢字學習，形音義在文字裡面都有演變，幫助孩子奠定學習語文的基礎，笑談風雲的歷史內容，讓高中生能像在聽故事般的了解中國歷史進程，獲取傳統文化的精隨。