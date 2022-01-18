瞄準疫情宅經濟與寒假商機，博客來即日起至4月7日推出線上最大規模「國際書展」，囊括逾7萬本中、外文圖書與雜誌參展，全面3折起，同步推出「兒童國際書展」囊括上萬本童書，遊戲書、練習本只要銅板價27元起。預估，帶動活動業績較去年同期成長一成以上。

鎖定長達9天的農曆年假，博客來推出「國際書展」，網羅商業理財、語言學習、文學小說、心理勵志、童書等熱門大類，除了超過7萬本書中、外文、雜誌參展，全面三折起，紙本圖書、雜誌參展商品滿千現折100元。還有萬本電子書最低7元起，「套書」參展書逾數千種歷年最多，全面7折以下，結帳滿千再現折100元，是收藏經典著作或買齊實用工具書的最佳時機。

據博客來國際書展的銷售觀察，去年最暢銷類別為童書、語言學習、商業理財與文學小說四大類。其中，童書業績占比超過15％，新年連假家長對童書、親子教養的需求量高；語言學習類書籍單價高，書展期間價差大，是入手最佳時機；年初是制定新年目標及轉職潮高峰，加上過年大量收支，像年終獎金等，理財書需求高，股市投資成為開展首週最受青睞的主題，像《勝率近100%的可轉債存股術》、《抓住飆股輕鬆賺2020修訂版》等。

博客來國際書展首度推出「書店員的新年新計畫」，提供烹飪、登山、投資、運動健身等實用主題書單，近期「大熱話題」推薦，如「看見台灣」從飲食、文化、歷史等切入，收錄《手繪圖解．台灣史》、《台灣小吃教科書》等；呼應Outdoor外出風潮的「走入山中」找回與大自然相處之道《我的第一本登山露營書》；還有「精油芳療」、「減醣食譜」等主題書單，《中醫芳療百科》、《超省時減醣便當菜》等。