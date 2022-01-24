在氣候變遷衝擊下，企業紛紛制定減碳策略、力求低碳轉型，以達永續經營目標。資誠聯合會計師事務所表示，由於再生能源的發電樣態各有不同，資誠綠電採購分析可協助企業瞭解自身用電型態與發電方之發電型態是否相匹配，藉以達成綠電採購目標、降低餘電比例，瞭解企業購電成本變化及預估減碳排量。

為促成各界在永續經營、淨零減碳及綠電交易等議題之交流，PwC Taiwan與ECCT LCI合作，由資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺與歐洲商會低碳倡議行動（LCI）蘇冬蘭總監為發起人，日前舉辦2022年第一次「綠色金融、永續經營及企業購電合約」研討會，邀請各界領域之專家說明2021年台灣綠電交易進度，並分享碳足跡盤查實務、商辦綠電案例及節能綠建築等議題。

隨著碳管理的議題升溫，台灣企業也日益焦慮，面對不同的大量的碳管理資訊與詢問的壓力，企業應如何回應來自內部與外部的碳管理需求，成為企業當下最關注的課題之一。

台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司管理系統服務部技術經理林琦桓建議，在面對各式各樣的詢問時，企業應先冷靜地從身處的環境與面對的利害相關者進行評估，篩選與規劃自身的碳管理策略，透過碳足跡盤查檢視企業之碳排放，並將碳排放熱區的根因進行分析，依照企業自身需求，規劃與推動碳管理減量的進程，才能穩健地朝向低碳目標邁進。

基於萊雅的企業信念（Sense of Purpose）致力推動永續，因應迫切的環境議題，台灣萊雅以SBTi科學基礎制定永續轉型方針，透過可量化目標限制所有營運活動對氣候變遷、水資源、生物多樣性及自然資源造成的影響，包含包裝材料、產品配方、工業製程用水的選定皆以可回收及可循環利用為原則。

台灣萊雅企業溝通、永續發展暨公共事務部總監陳家祥分享，購買綠電無非為減碳目標的一個重要策略，因萊雅總部要求2025年全球營運據點需100％使用再生能源，萊雅透過與經濟部能源局、標準檢驗局、售電業者與台北101等多方單位共同合作，建立全台第一個「萊雅商辦綠電模式」，成為全台灣第一家使用100％綠電的外商。

自2009年起環保署推廣「住商溫室氣體盤查」，台北101即率先配合，掌握明確的碳排放量，並發掘減碳機會。台北101已經進行「14064溫室氣體盤查」超過十年，在這十幾年間，執行了超過五十件的節能專案；2020年更協助租戶萊雅，與太陽能廠商簽訂三方合約，成功建立全台灣首個商辦租戶採購綠電模式。

台北101工程營運部資深總監陳振翔提及，2022年希望持續推廣「商辦綠電」模式，協助更多注重永續理念的跨國企業租戶，加入綠電再生能源的行列。同時，台北101亦預計導入ISO 50001能源管理認證，進一步鑑別耗能設備及節能減碳機會，逐步汰換大樓辦公室及租戶樓層燈具（T5燈管更新為LED）及較為節能的冰水主機，即便這些改變對營運中的大樓管理相當不易，台北101仍會不斷精益求精，為全球零碳目標貢獻心力。

2021年綠電交易十分熱絡，總轉供量超過六億度，遠較2020年成長超過11倍；其中又因陸域風電的開發成本最具競爭力、占整體轉供量之八成。隨著再生能源技術提升與本土供應鏈成熟，未來再生能源躉購費率將逐步下滑，為綠電自由交易市場帶來更多成長動能。

資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，若企業有採購綠電之需求，除先盤點自身用電需求、確認企業採買綠電目標及瞭解台灣再生能源種類與綠電轉供規定，建議成立包含總務、財務、法律背景人員及管理階層之綠電採購專案小組，必要時可以洽詢專業的外部顧問，由其協助企業進行綠電採購之條件協商、交易搓合等，以落實綠電交易及轉供。