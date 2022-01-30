回首二○二一年，台股因半導體、航運、塑化、鋼鐵等類股輪漲，度過了豐盛的一年，上市上櫃公司前三季企業獲利達三．二二兆元，全體企業獲利可望突破四兆、再創下歷史新高，獲利成長最多的三大產業為航運、半導體以及塑膠業，衰退的則有水泥、食品與觀光業。

台股企業獲利高成長，當時序來到二○二二年，隨著基期的拉升，原有不少法人、市場機構開始對台股看待保守，像是ＭＳＣＩ去年十二月對台灣二一年獲利共識為年增六十％，但對二二年預估是衰退二％、彭博（外媒）更預估台股二二年上半年的企業獲利將衰退十一％，不過許多半導體股如台積電、台達電、航運族群等陸續帶來的產業正面訊號，以及春節後接棒上場的公司法說會展望，由台積電法說釋出景氣將持續暢旺的風向球，可望再度帶動市場上修企業獲利，進而強化台股多頭續攻力道。

台達電漲價效應年後浮現

目前台股正處於財報空窗期，投資人若想知道企業的未來展望，就要透過法說會來觀察，尤其年前至封關日與年後開春第一周，有許多公司會選擇這時召開法說會，會選在一月迫不及待舉行，通常代表一定有好消息。

晶圓代工龍頭台積電日前於法說會釋出佳音，二○二一年總營收來到達一．五八兆元，創下歷史新高紀錄，二二年第一季的業績財測，合併營收介於一六六～一七二億美元之間，單季毛利率以一美元兌二七．六台幣計算，將介於五三～五五％之間，也優於預期。值得一提的是，過去台積電法說會釋出的財務目標毛利率皆是五十％，未來長期的毛利率已擴大至五三％。

《先探投資週刊2180-2181期合刊號》

全球電源與能源管理領導廠台達電近年大力發展儲能系統以及電動車領域，在電動車相關如馬達控制與驅動馬達、電源供應等產品銷售暢旺之下，電動車事業去年更成長九成，由於電動車對電池安全性要求極高，立足於系統整合優勢的台達電就容易獲得各大車廠認可。（全文未完）

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