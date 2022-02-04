俄羅斯總統普丁4日前往北京訪問並出席北京冬奧會開幕式。央視報導，大陸國家主席習近平4日下午將在北京釣魚台國賓館與普丁舉行會談，這是兩國元首兩年多來首次面對面會晤。

普丁3日在新華社發表的署名文章提到，將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，並將重點討論兩國經貿發展合作。普丁表示，中俄在解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場，這也是兩國協調外交政策的基礎。中俄在當今複雜的國際局勢中發揮重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容。他稱中俄正在共同努力，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以「聯合國憲章」為核心的國際法律體系受到侵蝕。

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮國際事務助理烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，兩名領導人將討論的國際議題包括俄羅斯與美國、俄羅斯與北約對話、安全保障倡議等，也有能源、創新、太空等主要雙邊合作領域。兩國領導人將簽署10多份重要合約及協議，其中包括「許多天然氣協議」。同時兩國還將發表針對當前國際事務的聯合聲明。