華爾街投資銀行摩根大通（JP Morgan）經濟學家表示，如果俄羅斯與烏克蘭之間的衝突持續，並衝擊到原油供應，國際原油價格可能在今年第1季就飆漲到每桶150美元。

布蘭特原油今年已上漲約12%，來到近7年高點，小摩預測出現後，周五（21日）盤中一度飆漲至每桶88美元。

綜合外媒報導，摩根大通經濟學家Joseph Lupton與Bruce Kasman在一份研究報告中表示，俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，加大了油價飆升的風險，尤其這是在通膨已經升高的情況下發生的，上一季的通膨率來到幾十年來的最高，且全球經濟又受到另一波COVID-19大流行的衝擊，使得原本強勁的復甦在短期內顯得更加脆弱。

報導指出，近幾周以來，俄羅斯一直在烏克蘭邊境集結數萬名士兵和大量大砲，俄羅斯一再聲稱沒有入侵計劃，而烏克蘭與美國則已發出警告，由於俄羅斯與烏克蘭的緊張將嚴重擾亂石油供應，摩根大通預測，在供應受衝擊的情況下，布蘭特原油價格將在1到2個季度內快速倍上漲，恐從75美元的均價上漲至150美元。

根據摩根大通的模型預估，考慮到這僅是一個負面的供應衝擊，將使全球國內生產毛額（GDP）減少1.6%，今年上半年的全球通膨率則可能會從3%暴升到7.2%。