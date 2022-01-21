國銀數位存款帳戶陷入激戰，開戶數破千萬，二家純網銀就有80萬戶，市占衝逾7％，尤其連線商銀（LINE Bank）來勢洶洶，開業僅一年就躋進前五大。金管會銀行局副局長童政彰分析，數位存款帳戶截至2021年底開戶數衝破千萬戶，主要與網路聲量高、行銷優惠吸睛、結合金融商品優惠、振興五倍券綁定刺激有關。

數位存款帳戶從六年前開始如雨後春筍般興起，2021年在疫情推升、純網銀問世後，開戶數首度衝破千萬戶，而前五大也出現大洗牌。據銀行局統計至2021年12月底，國內已有37家銀行開辦數存業務（包含2家純網銀），已開立戶數約1047萬戶（純網銀80萬戶），前五大為台新銀（274.8萬戶）、國泰世華銀（145.1萬戶）、永豐銀（108.6萬戶）、第一銀（81.4萬戶）、LINE Bank（73.3萬戶）。數位存款帳戶依開戶的身分驗證強度，分三類。第一類是指全新客戶透過「自然人憑證」開戶；第二類是已開立帳戶的「自行客戶」，線上開自行新數存戶；第三類是其他銀行的存款戶或信用卡戶，或是自行卡戶，線上開新數存戶。

就銀行局統計來看，第一類帳戶有245.2萬戶（純網銀3萬戶）、第二類帳戶約332.6萬戶、第三類帳戶約469.3萬戶（純網銀77萬戶），顯示有45﹪民眾偏好開第三類帳戶。

童政彰分析，國人在純網銀開戶多以「第三類」數位存款帳戶（非自行客戶）為主，以LINE Bank來說，開第一類帳戶的僅17303戶、但開第三類帳戶的達71萬5330戶，可看出純網銀從他行客戶切入可在短期內大量獲客的經營策略。排除純網銀，傳統銀行也是以第三類帳戶切入，因為可直接吸引非自行客戶、新客戶，招攬客戶較快較方便。

童政彰認為，數位存款帳戶破千萬戶有四大原因，一、網路媒體行銷推廣，由於網路上對開數位帳戶討論度高，吸引客戶開戶；二、行銷優惠，各家紛推高利存款、跨行轉帳與提領免手續費、服務優惠的激勵；三、搭配其他金融商品優惠，比如結合簽帳金融卡，影音、美食外送、購物特約商店折扣，激勵民眾開戶；四、去年振興五倍券綁定數位錢包大撒優惠也刺激開戶。