Omicron變種病毒擴散在各地出現10條傳播鏈，疫情捲土重來的本土疫情來勢洶洶，法國外貿銀行全球市場研究部26日指出，台灣嚴格的防疫措施使得消費面短期內面臨挑戰，就業市場雖然有所改善，服務業無薪休假或縮減工作時間的雇員人數仍然較多，如果防疫警戒升級，人員流動性再次受到限制，台灣經濟可能面臨更高的「荷蘭病」風險，即部份特定行業引領價格上漲、而其他行業無法趕上，這個現象可能會導致其他行業競爭力不足，以及分配不公平的問題。

根據該銀行經濟研究團隊的觀察，台灣不同行業的增長差異，已開始影響到工資和通膨，其中，與全球貿易相關的行業，如半導體和航運的工資增速較高，服務業卻存在相反的情景。

法國外貿銀行全球市場研究部亞太區首席經濟學家艾西亞指出，儘管製造業的附加值更大，但不能忽視，服務業才是創造大量就業機會的行業。

艾西亞表示，台灣強勁的出口貿易帶動工業生產和投資形成一個良性循環，推動經濟增速實現高於潛力的增長。但與製造業相比，消費復甦相對顯得不盡人意，近期新一輪Omicron爆發，官方一直在討論再度收緊防疫政策和人員流動限制措施，這無疑有機會對消費帶來進一步的負面影響。

法國外貿銀估測，2022年台灣經濟年增可能在高基期下放緩至4％，未來應有能力抓住更多發展機遇，包括半導體行業，電動車和元宇宙相關行業。不過，樂觀的前景掩蓋了一個迫在眉睫的「荷蘭病」風險，防止此項風險浮現的一個快速辦法，是台灣應跟隨全球趨勢，考慮「與病毒共存」，特別是在疫苗接種率達到一定水平後。