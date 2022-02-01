野蓮為高雄美濃地區的特色農產業，由於野蓮採收後需經人工清洗、包裝等作業，相當耗費大量人力。為減少野蓮產業的人力耗費，提供農民省工作業方式，高雄區農業改良場研發野蓮自動化包裝機，可一貫化自動捲收野蓮後置入塑膠袋內並封口，取代現今人工作業方式包裝，達到節省人力作業時間，目前正辦理技術授權中。

高雄場長戴順發表示，野蓮包裝機含捲動部、吸袋部、套袋部、熱封部等機構，配合PLC程式使野蓮可自動捲曲成環形，並自動裝袋及封口。而操作上只要將野蓮放置於承載台位置並按下開關，機器即可自動吸取並撐開包裝袋、收捲、投入包裝袋與封口，完成野蓮包裝一貫作業。此機器經實際運轉，可節省近一半的包裝人力需求，對於野蓮產業發展與邁向機械自動化生產，具重要意義。

戴順發進一步說明，野蓮包裝機為全台首創可捲曲如綠色麵條般的蔬菜，已取得我國專利；目前正積極辦理技術授權，期能在短期內量產上市應用，使這項機器可儘快供農民使用。