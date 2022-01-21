全球貨幣寬鬆政策帶動市場資金派對狂潮，國銀為因應存款大增的去化資金需求，近2年積極加碼投資有價證券配置，帳列成本合計大增達1.79兆元。然而，由於新台幣匯率同步強勢升值，使國銀投資淨收益在匯損侵蝕下連2年「不增反減」，合計減少達598億元。

金管會統計，國銀2021年稅前獲利3369.8億元、年增243億元或7.8％。其中，利息淨收益5173億元、年增394億元或8.3％，手續費淨收益1996億元、年增105億元或5.6％，投資及其他淨收益1161億元、年減142億元或10.9％。

國銀截至去年11月底國銀放款總餘額33.52兆元，月增2070億元，但存款總餘額達48.15兆元、月增達5054億元，使存放款落差持續擴大、再創14.6兆元新高，存放比連5月下滑，自69.93％續降至69.62％、再創新低紀錄。

為去化龐大資金，且全球資本市場多頭行情熱，國銀近2年積極加碼投資有價證券。觀察近5年國銀投資有價證券的帳列成本，2018年及2019年分別加碼4642億元、5754億元，2020年跳增至8859億元、2021年再躍升至9103億元，合計近2年加碼達1.79兆元。

然而，國銀積極加碼有價證券投資部位，卻未同步反應在投資淨收益表現上。據金管會統計，國銀投資及其他淨收益2018、2019年分別增加195億元及255億元，但2020年及2021年卻分別減少456億元及142億元，至少為2017年以來近5年低點。

銀行局副局長童政彰對此指出，投資及其他淨收益中包括匯兌損益，由於新台幣匯率近2年相當強勢，2020、2021年分別升值達5.6％及2.95％，使國銀海外資產兌換回新台幣時出現顯著匯兌損失，大量侵蝕加碼配置所增加的投資收益所致。

所幸，由於利息淨收益仍貢獻國銀獲利達逾6成，在紓困振興及產業資金需求旺盛帶動下，國銀去年放款規模持續成長，配合利差擴大，使利息淨收益及手續費淨收益分別年增105億元和105億元，填補投資及其他淨收益減少的142億元缺口，使整體稅前獲利仍維持成長。