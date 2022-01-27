印度稅務部門近日對在印度的中國企業開展大規模進駐式稅務稽查，對此中國商務部發言人高峰27日在例行記者會上表示，中方對此表示關注，並對印度投資環境感到擔憂。

環球網報導，高峰27日例行記者會上指出，希望印方能夠為在印中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

報導稱，印度財政部1月5日發佈聲明稱，中國智慧手機製造商小米在印度當地的公司存在「逃稅行為」，要求其追繳2017年4月至2020年6月間共65.3億盧比（約合8800萬美元）的稅款。小米公司隨後對此進行了否認，表示小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。小米稱，此次印度有關部門要求補繳稅金與小米近期業務無關。

在印度稅務部門此次查稅風暴中，中國手機品牌成為最明顯的目標之一。印度「明特報」網站報導稱，小米和OPPO兩家中國手機企業或將為「逃稅」補繳巨額罰款。

資料顯示，去年第三季度印度智慧手機市場前五大品牌有四個來自中國：包括小米、vivo、realme和OPPO。小米是印度市場最受歡迎的智慧手機品牌，市占率高達23％。中國手機品牌在印度市場受到追捧，市占率遠超印度本土品牌。