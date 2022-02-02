台灣本土疫情持續延燒，連日來確診數都在雙位數，曾多次預言成功的印度神童阿南德(Abhigya Anand)近日再度做出最新預言，指出接下來的3個災難將會接力報到，到了4月以後恐又會有新型病毒崛起，也就是說，台灣春節假期過後，全球狀況可能近一步惡化。

阿南德表示，3月開始全球可能出現動盪，接下來血月、八星連珠等異象也會接續出現，必須注意以下災難性階段時間點：

2022年1月、2月：全球疫情將在此時更為嚴峻，台灣、日本、英國都必須多加留意。

2022年3月、4月：除了疫情居高不下外，國際局勢以及極端氣候都可能釀成更為嚴重的災害，此外，醫療、經濟以及重症死亡個案都會有所變化。阿南德說，「看不見的事情，突然就發生了」。

2022年5月以後：阿南德說，邁入5月，全球經濟可望開始復甦，疫情也會趨穩，但病毒不會消失，且到了明年4月後，恐會有新型變異株再度肆虐全球。

阿南德曾在去年底時，預言未來2個月病毒會迅速蔓延，更點名台灣要特別注意，不料僅過幾天，1月初台灣就爆發Omicron群聚，本土案例持續上升，超過10條傳播鏈在社區流竄，至今本土個案仍無法降至個位數。

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