農曆新年除舊布新，不少人也利用這段時間走春拜廟求錢母，祈求新的一年財運可以更旺，但去年求到的錢母又該怎麼處理呢？花掉還是丟掉？對此命理師表示千萬別丟，放在2個地方會更旺。

根據《TVBS》報導，命理師廖美然表示，不論錢母是鈔票或硬幣形式，舊的錢母都不要丟掉。她指出，舊錢母有神明加持過，靈動力強，可以選擇存進存摺，或者是放在保險箱，代表財氣續留，也就是所謂的錢滾錢、利滾利，代表錢財有流動，讓錢更有吸財、聚財和守財效用。

廖美然也提供另一招旺財運的方法：在家自製發財水。首先準備168元的銅板，最好為50元硬幣一枚、10元硬幣10枚、5元硬幣2枚和1元硬幣8枚，168取諧音一路發。

銅板洗淨後，可放入鍋中煮15分鐘，滾水冷卻後，將銅板以及發財水裝入圓形瓶罐，放在家中財位，原則上放有存摺之抽屜、辦公桌、客廳皆可，惟避免放在廁所內。

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