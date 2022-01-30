南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母非常搶手，今年基於防疫考量，大年初一不發送錢母；詎料，到紫南宮參拜的林姓男子，竟然進入服務中心會客室，偷走5袋錢母，還到土地公神像前「過爐」拍照，但隨即被警方逮獲送法辦。

紫南宮每年依農曆生肖發行的招財錢母，炙手可熱，每逢發送時，排隊人龍動輒達8公里，今年元旦首度發放虎年錢母，就送出10萬枚，當天還造成竹山鎮大塞車。

今年，紫南宮配合政府防疫政策，取消大年初一發送錢母，但是錢母魅力無法擋，竟然衍生竊案。日前，林姓男子和友人到紫南宮參拜，就在廟方人員忙碌之際，趁隙進入服務中心會客室，拿走廟方準備送給貴賓的5袋招財錢母。

而且，林姓男子將錢母拿到土地公神像前過爐火，並且拍照留念，還告訴女友那是紫南宮送他的；廟方發現錢母失竊，立刻向警方報案，警方調閱監視錄影畫面，隨即掌握嫌犯身分並且迅速逮捕歸案；同時發現林嫌在過爐火時，他的女友就在後方參拜。

林嫌向警方表示，因為很多人向他要招財錢母，他到紫南宮參拜時，看到整袋的招財錢母，不假思索就拿了，自己行為不當，對紫南宮感到很抱歉；遭竊的提袋中，每袋有2個精裝版套組、1條項鍊及金銀色錢母各1個。

紫南宮主委莊秋安表示，因為準備送給貴賓，因此先將錢母放在會客室，想不到被拿走了，所幸廟務人員發現立即報警，感謝竹山警分局社寮派出所快速破案。

莊秋安指出，今年因為防疫考量，所以停止發送錢母，但是，民眾還是可以透過捐血等方式拿到錢母，千萬不要以非法的手段取得錢母，因為土地公很靈感，用偷的沒效果，土地公也不會高興。紫南宮雖然表示不追究，但是竊盜是公訴罪，因此，警方訊後將林嫌移送南投地檢署偵辦。