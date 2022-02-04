搶到頭香是來自台北的邱先生(左)，凌晨3點就從台北開車南下，5點左右抵達紫南宮，隨後到土地公參拜完後，就來排隊。(吳建輝攝)

台中捐血中心為應付大批捐血民眾，共派了4輛捐血車，來消化所有捐血民眾。(吳建輝攝)

紫南宮初四舉辦捐血活動，水濂廣場一早擠滿民眾，從全台各地湧入紫南宮，都是為了捐血拿錢母。(吳建輝攝)

南投竹山紫南宮今年因為疫情關係，取消初一發錢母活動，目前唯一能取得錢母的方式就是到紫南宮捐血，捐500cc就能拿到金銀錢母，初四紫南宮捐血首日，吸引大批人潮排隊，搶到頭香是來自台北的邱先生，凌晨3點就從台北開車南下；台中捐血中心為應付大批捐血民眾，共派了4輛捐血車，來消化所有捐血民眾。

紫南宮初四舉辦捐血活動，水濂廣場一早擠滿民眾，從全台各地湧入紫南宮，都是為了捐血拿錢母，搶到頭香來自台北的邱先生說，他凌晨三點就開車從台北南下，5點左右抵達紫南宮，到土地公參拜完後，就來排隊，能搶到頭香還拿到主委親自頒贈的錢母，感覺能夠旺一整年。

台中捐血中心表示，因為疫情關係，讓各地血庫都面臨血荒，加上春節期間天氣變化大，導致民眾感冒無法捐血，讓血庫情形更加雪上加霜，但台中捐血中心長期與南投紫南宮配合，加上因為錢母的誘因，吸引許多遊客與信眾挽起袖子捐出熱血，幫助更多人。

莊秋安表示，往年紫南宮都會在春節期間會發放錢母，但今年因為疫情關係錢母暫停發放，因此跟捐血中心合作，只要民眾來捐血，就能得到錢母，捐250cc能得到銀錢母，500cc則是能夠拿到金銀錢母，還特別用紅包袋包起來，讓民眾討個喜氣。

莊秋安說，紫南宮捐血整個年度都有，捐血車就停在水濂廣場，上午9點半至下午3點，都有捐血送錢母活動，而過年期間人潮較多，也呼籲民眾利用平日來捐血，不僅能捐血救人，還能拿錢母增添福氣，歡迎所有民眾都來捐血。