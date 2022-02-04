南投竹山紫南宮今年因為疫情關係，取消初一發錢母活動，目前唯一能取得錢母的方式就是到紫南宮捐血，捐500cc就能拿到金銀錢母，初四紫南宮捐血首日，吸引大批人潮排隊，搶到頭香是來自台北的邱先生，凌晨3點就從台北開車南下；台中捐血中心為應付大批捐血民眾，共派了4輛捐血車，來消化所有捐血民眾。
紫南宮初四舉辦捐血活動，水濂廣場一早擠滿民眾，從全台各地湧入紫南宮，都是為了捐血拿錢母，搶到頭香來自台北的邱先生說，他凌晨三點就開車從台北南下，5點左右抵達紫南宮，到土地公參拜完後，就來排隊，能搶到頭香還拿到主委親自頒贈的錢母，感覺能夠旺一整年。
台中捐血中心表示，因為疫情關係，讓各地血庫都面臨血荒，加上春節期間天氣變化大，導致民眾感冒無法捐血，讓血庫情形更加雪上加霜，但台中捐血中心長期與南投紫南宮配合，加上因為錢母的誘因，吸引許多遊客與信眾挽起袖子捐出熱血，幫助更多人。
莊秋安表示，往年紫南宮都會在春節期間會發放錢母，但今年因為疫情關係錢母暫停發放，因此跟捐血中心合作，只要民眾來捐血，就能得到錢母，捐250cc能得到銀錢母，500cc則是能夠拿到金銀錢母，還特別用紅包袋包起來，讓民眾討個喜氣。
莊秋安說，紫南宮捐血整個年度都有，捐血車就停在水濂廣場，上午9點半至下午3點，都有捐血送錢母活動，而過年期間人潮較多，也呼籲民眾利用平日來捐血，不僅能捐血救人，還能拿錢母增添福氣，歡迎所有民眾都來捐血。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。