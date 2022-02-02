初一選吉方走春，據說可以贏來整年的好運，而31歲女星郭書瑤（瑤瑤）也在大年初一曬美照跟粉絲拜年，還好奇提問：「大家紅包能領到幾歲呢？」她還透露自家的孩子，只要還沒結婚都可以領紅包，並自虧：「以我的實力應該還能再領好幾年」。此外，還有郭書瑤經紀人的好友刮中五千元，發文炫耀「一定是因為認識代言人的經紀人才中獎的」，認為是郭書瑤的代言吸來了好財運。

郭書瑤昨(1)日年初一穿緊身衣拜年，雖然有外搭外套，但仍掩不住傲人的事業線和小蠻腰，她在IG寫道：「大年初一，拜年走起～大家紅包能領到幾歲呢？？」還透露她們家家「單身的過年福利」，笑說：「在我們家還沒結婚都能領紅包，以我的實力應該還能再領好幾年，紅包領起來。」

有網友留言：「我家怎麼反了，單身的沒紅包還要包給死會的。」但也有粉絲說：「瑤瑤想要的話，一定馬上就領不到紅包的啦。」其他人則說：「 18歲出社會後就沒得領了」、「要努力一點才不會領終身俸」、「跟我家一樣」、「我家是大學畢業後就沒法領了」，反應熱烈。

郭書瑤自從代言台彩，可說「無所不在」地被標記，她本人也回覆：「希望有我在的地方大家都中獎」，而演員楷奕則是標記郭書瑤，希望祝她中威力彩，而郭書瑤也笑回「我只負責刮刮樂的部分哦」。郭書瑤的經紀人笑說：「認識代言人應該容易中獎喔」，近日則是經紀人的好友發文炫耀：「一定是因為認識代言人的經紀人才中獎的」，因為幸運刮中了五千元，看來郭書瑤真的被認為能帶來好財運。