結婚是人生大事，也會帶來許多改變，一名人夫在臉書社團有感而發，直言婚後要負擔家中開銷，薪水入帳只是過路財神，馬上就要轉出支付各項費用，自嘲自己最有錢的日子已經回不去了，也引發許多網友感觸。

這名人夫在臉書社團「爆廢公社」發文，曬出自己的銀行出帳通知，笑說身為一個40K苦幹實幹的年輕人，收入當然第一天就要花光，原因就是每個月的保險、安太座、卡費、房貸、車貸、孝親費、管理費，沒有一個是不花錢的。

人夫出示銀行APP入出帳通知，9小時就轉出所有月薪。（圖／臉書社團爆廢公社）

從通知畫面，約4萬元的薪資入帳，就陸續轉出5筆匯款，不到10小時餘額已所剩無幾。人夫表示，回想自己最有錢的日子，是畢業後的2到8年，因為收入都是自己的，現在結婚、買房、買車之後，錢就是第一天見底的生活。

不少網友也紛紛留言，認為月入40K能買房不簡單，「40K有房有車！超厲害！」、「錢沒有消失，只是化身成漂亮的房子、車子、妻子陪伴在你身邊」，「經驗告訴我，既然買得起房子車子，應該有其他看不到的收入來源唷」，也有人感嘆這是勸世文，「結婚生子後基本上就沒有自己的」、「單身時候最好存，結婚基本上就是花不停」。