一名女網友分享，女兒跑去應徵汽車旅館櫃檯，對方要求月休4天，每天上班8小時，但底薪卻只有15000元，超不合理的上班時數與薪資結構，讓原PO直接大傻眼，並試圖勸退女兒，但女兒聽完竟回說「可是工作很輕鬆欸！」引發網友熱議，不少人看到薪水紛紛喊扯，認為老闆很敢開，這個薪水比30年前還低。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，女兒跑去住家附近的汽車旅館櫃檯應徵，最後拿回來一張紙給她看，只見上面寫著「每天上班8小時，底薪15000元，交班時間不計入工作時間，每個月只休4天」。讓她忍不住驚呼「我到底看到什麼？聽到什麼？」

女網友透露，對方寫的東西違反勞基法薪資結構，工作可以讓步，但不能離譜到連底線也沒有，但女兒聽了卻說「可是工作很輕鬆欸！」並極力說服原PO可以答應讓她去打工，不過，她認為再輕鬆也不能慣無良老闆。

貼文引起網友討論，「無良老闆、僱用無知好騙的年輕人」、「現在還是很多公司底薪壓很低，再用獎金和津貼補到政府規定」、「台灣人好便宜」、「這是哪個年代的薪水」、「這個是20幾年前打工族的待遇吧，離譜過頭了」、「就說這一代的年輕人真的很可憐，薪資比30年前還不如！」、「老闆很敢開欸」。

另也有網友替業者緩頰說，如果業者最後給的薪水金額加起來是25000元的話，其實也不算是違反了勞基法，因為政府只有規定最低薪資，但公司要怎麼分配薪資名目，像是伙食津貼、工作獎金等等的，每個公司可能都不太一樣。因此，也有網友認為，如果原PO的女兒真的很想去的話，也可以放手讓她試看看啦！