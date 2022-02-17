《頭七》The Funeral 前導預告

鬼片《頭七》揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬文化，今（17）日釋出駭人前導預告，預告中女主角任家萱（Selina）和「小嘉玲」吳以涵不斷受到不明靈體的脅迫，靈堂內、老宅裡，一幕幕撞鬼畫面毛骨悚然，令人不得不為這對母女感到擔心，影片中也曝光Selina逼真驚悚演技，其中一幕她帶著女兒躲進床底，卻驚見一雙焦黑的腳突現床邊，Selina將崩潰卻又不得不為母而強的神情呈現地淋漓盡致。

Selina在片中飾演單親媽媽春華，她和「小嘉玲」吳以涵飾演的女兒沁萱相依為命，得知最疼愛自己的爺爺離世，決定帶著女兒回娘家參與頭七儀式。她此次素顏上鏡，甚至主動要求扮醜演出，讓導演沈丹桂大讚她的敬業，看到她的演技後更是驚豔不已，直呼絲毫沒有影壇新人的痕跡。

Selina在《頭七》中飾演單親媽媽春華，與吳以涵飾演的女兒沁萱相依為命。（皮諾丘電影提供）

其實她接到劇本後，就對角色著墨許久，認為片中的單親媽媽春華無論是穿著打扮都不能太豔麗，「在生活上都已經很累了，而且連明天下一頓飯都沒有著落的時候，根本不會再有心思去梳妝打扮自己。」為了融入角色，她甚至改變生活習慣，「在拍攝那段期間，我都讓自己活得儉樸一點。平常在穿著上，幾乎每天都穿一樣很簡單的樣式，腳上也大多穿拖鞋，也不帶任何的飾品。」

預告片充滿邪門氛圍，有幾位體質敏感的工作人員甚至表示，在這棟老宅拍攝時也不斷感受到詭譎氣氛，屋內一道通往二樓的樓梯口轉角牆壁上，掛著浮雕日本娃娃飾品，每次經過這個轉角都會覺得不對勁，背脊直發涼，嘔吐連連，連工作人員都感覺到異常，在現場坐鎮的道長也證實，在那邊確實感受到一股不可意議的氣場，增添老宅場景的詭異感。電影將在4月1日全台上映。