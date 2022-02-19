張棋惠第一次獨挑大梁主持美食音樂節目，相當興奮。（粘耿豪攝）

女星張棋惠主持的霹靂台灣台《樂來樂好吃》今（19日）舉辦開錄記者會，對於第一次獨挑大梁，她直呼：「我個人覺得很像在作夢！」她說認識她的人都知道她很不會說話，謙稱在綜藝圈內反應算很慢的藝人，「沒想到我這次竟然有勇氣接下主持棒，電視台也很勇敢找我主持美食音樂節目。」

張棋惠稱一開始以為會很緊張，但上次錄完第1集，如同打麻將一樣，過了那個坎之後，變得得心應手，而且講話進步很多。有特別做什麼功課嗎？她透露跟凱希跟黃豪平一起玩狼人殺也玩劇本殺，因為這遊戲需要邏輯，「從興趣當中慢慢培養邏輯跟講話口條，我在家也會常常跟我老公聊天，他就覺得我講話口條進步很多。」

張棋惠日前在IG上分享替6歲的女兒「阿寶」辦慶生會，邀2、30名親朋好友共襄盛舉，特地叫外燴的她說，餐廳準備的食物量很大，幾乎是7、80人份量，根本吃不完，最後還分送給台北車站的街友享用，笑說辦個生日會累癱到跟老公去腳底按摩，不過女兒非常開心，她覺得一切辛苦都值得。

她透露女兒超級諧星，但目前志願是當小兒科醫生，因為想幫小孩當針，加上張棋惠媽媽生病，想當醫生治好更多生病的人。她還搞笑說女兒剛出生時跟老公長得一模一樣，心想好在現在醫美還蠻發達。

此外，張棋惠特地帶老公黃冠龍御用的吉他到現場，自彈自唱宜蘭民謠〈丟丟銅仔〉和女兒最喜歡的〈熱愛105度的你〉，這把吉他陪老公征戰很多大大小小的演唱會，怎麼捨得借她？張棋惠得意說：「因為我是他老婆啊！」《樂來樂好吃》3月14日起，每周一、二晚6時於霹靂台灣台播出。