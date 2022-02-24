伊林娛樂「最美綠葉」李懿個性直爽，以敢講敢玩風格活躍各大綜藝節目，「笑顏系」顏值及美腿也征服不少粉絲；日前正逢西洋情人節，李懿分享「放閃照」，把男友的頭臉緊緊摟在胸前，幸福模樣羨煞不少網友。李懿前(22)日分享趣味日常的追劇心得，問：為什麼每次都要追到電梯門前就會剛好關起來，「按個上或是下電梯門就會開了不是嗎？」，一番「突破盲腸」感想釣出好友吳怡霈回：男主角失去女主角時，都會在路上奔跑找人，「忘記手機的存在」也很爆笑，各種戲劇神邏輯引發網友熱議。

李懿前(22)日分享日常追劇的趣味心得，問：「每次看劇都很好奇，警察或不管是誰，為什麼每次都要追到電梯門前，然後電梯門就會剛好關起來；正常應該要追到電梯按鈕前，按個上或是下電梯門就會開了，啊人不就跑不掉了，不是嗎？？？」一番「突破盲腸」見解吸引近3千人爆笑點讚，並引發討論，有人回：「還有坐電梯時...一定有一個進旁邊的電梯..別一個從別台電梯出來」。

星星教授安格斯回：「欸浪漫一點好不好妳(笑) #火象真是」；網友笑回：「歡迎您加入我們的行列，警界需要您這樣的人才」、「還有拿著槍和好人說個老半天，結果被好人反擊的也很多啊（李懿回：對，我超不懂，我一定不給他講話機會哈哈哈哈哈哈！）」、「按照著邏輯來演的話.. 劇情很快就演完了..!」、「不要這麼專業好不好」、「妳跟我有同樣的毛病—太認真了！」、「還會一直拍電梯門，強制降智商」。

好友吳怡霈另舉一例神回覆：「還有男主角失去女主角時，都會在路上奔跑找人，這時候大家都會忘記手機的存在」，網友笑翻回：「然後還要慢動作」、「沒跑就拍不成劇了」、「還要穿著高跟鞋跑~」、「然後都已經離開一陣子時間有一段距離了，還在那邊跑跑跑，不會叫車坐」、「女主角受傷，被男主角抱著一路狂奔到醫院，為什麼不能在路邊直接叫計程車」，各種對劇情神邏輯的「不懂耶」紛紛出籠。

還有人繼續舉例：「警察都是壞人被打光了才會出現」、「然後電梯打開人就不見了！」、「還有對方明明從左邊走過，卻硬要轉過去看右邊」、「每次手扶梯都一個上一個下」、「就跟碗盤破掉 主角就一定會去撿 然後就『啊！』鏡頭拉近見血的手指一樣」、「正常情況電梯門開，你剛要走進去電梯門就直接夾你，哪有等那麼久的（常被夾）」，大家在「大追劇時代」心裡都有相似的黑人問號。