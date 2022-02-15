伊林娛樂「最美綠葉」李懿個性直爽，敢講敢玩的個性讓她活躍各大綜藝節目，雖無神級上圍卻有姣好顏值及美腿，無「偶像包袱」的她節目效果十足，常在主持及通告工作中自娛娛人，甚至還把被噴了滿臉「白色泡沫」的照片分享到臉書。時逢西洋情人節，李懿昨(14)日在臉書分享一張「放閃照」，雖然遮住男友的臉，但卻把男友的頭緊緊摟在胸前，透露她們的愛情長跑「要7年了」，畫面低調但同時也閃度爆表。

「最美綠葉」李懿昨(14)日改扮「紅花」，在西洋情人節這天擔當「女主角」，只見她頭頂俐落的招牌靚麗短髮，打薄覆額瀏海讓她的白晰長臉型不顯過大；李懿睜著明亮開朗的雙眼微笑著，身穿湖水藍長袖居家休閒衣，左手一「攏」將親愛男友的頭臉大半包覆，這是保護圈外另一半的貼心舉動。

李懿簡短寫道：「要7年了，情人節快樂」，愛情長跑多年但甜密不減；好友巫苡萱說：「有甜」，曾雅蘭祝賀道：「情人節快樂」；網友看了羨慕回覆：「永遠幸福簡單就是永恆」、「我最喜歡的女藝人，要幸福哦」、「隱常版」、「把手放開，我想看看是誰搶了我的女神」、「幸福」、「可以結婚了」、「我們得女神被虧走了」、「保護的真好，甜滋滋」、「甜甜的臉！」、「好閃」、「甜蜜蜜」，讚聲不絕。

李懿總是為了節目效果不計形象，對她來說不存在「偶像包袱」，但主持及外景經驗豐富的她，經常會碰到許多突發狀況；有一次遇到高跟鞋跟斷掉，她說：「我工作都習慣帶兩雙鞋子、兩套服裝備用，好險當天我也帶了兩雙鞋到花蓮才沒出糗。」過程中完全沒有人發現她已經換了一雙鞋，可見不計形象也需要萬全準備。