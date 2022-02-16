台灣有不少人深受夢遊、打鼾、磨牙等睡眠障礙所苦，而較少人知的「睡眠性愛症」，其實也是睡眠障礙的一種。一名女網友表示，她的男友患有睡眠性愛症，常常半夜時會突然想要進行性行為，起床後卻毫無印象，讓她十分困擾，貼文一出也立刻引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，男友患有非常嚴重的「睡眠性愛症」，常常半夜突然很粗暴的想要進行性行為，但他是無意識的做出這些舉動，且隔天醒來後也沒有任何印象，讓她十分困擾。

原PO指出，若發生這種事情時，只要把男友推開或打一巴掌，對方就會馬上躺回去睡覺，但隨著發生次數越來越頻繁，她的睡眠品質也受到影響，讓不少網友驚呼，「第一次聽到這種病症」、「感覺有點可怕，假如是我我會嚇到」。

此外，有過來人分享類似經歷，「我前男友也會睡一半突然摸我，可是推開就沒事了，但他是真的完全沒印象」、「我老公會欸，直接一個翻身就不會繼續了，但我老公不會粗暴的來，所以如果真的很困擾的話還是去看個醫生比較好」。

也有人建議，「我覺得可以試試去看醫生，跟醫療人員一起討論，看有沒有能跟你男友症狀共存，又不會讓你害怕的生活方式」、「在找到解決辦法前要不要先分開睡，因為感覺他也不是故意的，但長期這樣下去，妳的睡眠還有身心狀況都會受到影響」。

根據《元氣網》報導，患有睡眠性愛症的人，會在熟睡時出現自慰、性交、性攻擊及強暴等舉動，且發作時都沒有意識，睡醒後也沒有印象。此症狀好發於有酗酒、睡眠不足等問題的人身上，罹患睡眠呼吸中止症或憂鬱症的患者也可能會有此症狀。