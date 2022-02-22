童綜合醫院骨科梁醫師哲翰為患者看診檢查(非個案病人)。（陳淑娥攝）

旋轉肌袖破裂手術修補前後照片。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中市李姓男子右肩出現疼痛、手臂無法上抬等症狀，自行貼藥膏、做復健尋求緩解，持續3個月仍沒有改善。他轉至童綜合醫院骨科求診，發現患者因旋轉肌袖退化造成破裂，在進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，術後3個月已完全恢復正常。

60歲李姓男子右肩活動時出現疼痛且無力狀況，晚上症狀更明顯，常痛到輾轉難眠，自認是局部拉傷而自行使用藥膏貼布，後續又到鄰近診所復健，經治療3個月，右手無力症狀仍沒有明顯改善，因而轉至童綜合醫院骨科看診。

骨科醫師梁哲翰表示，經檢查後發現患者旋轉肌袖退化破裂造成肩部疼痛、手臂無法上舉症狀，建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，修補破裂肌腱並去除相關骨刺，避免破裂越來越大而增加日後手術困難度。

梁哲翰指出，旋轉肌袖位於肩膀，包含連結上臂肱骨與肩胛骨的肌肉和四條肌腱，負責肩關節的活動與穩定度，常見造成旋轉肌袖破裂損傷原因有老年退化、過度使用、運動傷害、受到撞擊創傷、長期肩夾擠症候群等。

梁哲翰說，旋轉肌袖破裂症狀有時與五十肩症狀類似，常被誤判而沒有進行進一步檢查與治療，導致旋轉肌袖破裂程度加劇，使後續治療更加困難，民眾若出現肩膀不適症狀，應先由專業骨科醫師進行評估，避免誤判症狀而延誤治療最佳時機。

李姓患者手術後復原良好，微創傷口小，術後疼痛程度也較少，術後兩天即出院返家休養，術後經過3個月門診追蹤，右手已恢復至昔日情況，疼痛已緩解，手臂無力狀況也完全消失。