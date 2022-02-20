據大陸國家衛健委官網通報，中國大陸19日零至24時，新增105例新冠肺炎本土確診個案，其中4例為無症狀感染者；另有境外輸入個案129例，其中35例為無症狀感染者。無新增死亡病例。
新增本土個案以內蒙古最多，計有65例（呼和浩特市63例，包頭市2例），其餘本土病例為江蘇蘇州市16例、遼寧葫蘆島市9例、廣東深圳市8例、雲南紅河哈尼族彝族自治州3例。
另計有本土無症狀感染的4名個案，分別是位於四川瀘州市的2例、內蒙古包頭市的1例，以及海南澄邁縣的1例。
據大陸國家衛健委官網通報，中國大陸19日零至24時，新增105例新冠肺炎本土確診個案，其中4例為無症狀感染者；另有境外輸入個案129例，其中35例為無症狀感染者。無新增死亡病例。
新增本土個案以內蒙古最多，計有65例（呼和浩特市63例，包頭市2例），其餘本土病例為江蘇蘇州市16例、遼寧葫蘆島市9例、廣東深圳市8例、雲南紅河哈尼族彝族自治州3例。
另計有本土無症狀感染的4名個案，分別是位於四川瀘州市的2例、內蒙古包頭市的1例，以及海南澄邁縣的1例。
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