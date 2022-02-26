新華社26日報導，大陸隨著徵信應用領域不斷拓展，「徵信修復」「徵信洗白」等虛假宣傳和詐騙套路層出不窮，中國人民銀行上海總部發布提示，強調「徵信修復」不可信。強調部分金融消費者到銀行辦理貸款、信用卡等業務時，發現信用報告上有多次逾期記錄，影響銀行業務審批，就找到非法仲介，試圖修改逾期記錄。非法仲介會編造理由、偽造材料甚至拿錢跑路，不僅損害金融消費者的經濟利益，導致個人敏感資訊洩露，甚至可能引發法律風險。

人民銀行上海總部分析，目前「徵信修復」主要有三種套路：

一是收取高額費用後跑路。這類騙局利用公眾急於消除不良信用記錄的迫切心理以及對「徵信修復」概念的誤解，以「徵信修復、洗白、鏟單」「代理、諮詢」等名義發佈廣告、辦理業務，教唆資訊主體用「非惡意逾期」「不可抗力」等理由偽造證據材料進行投訴，藉機收取高額代理費用，不良資訊修改失敗後，通常不予退款或直接跑路失聯。

二是徵信培訓、加盟詐騙。這類騙局以徵信市場需求量大、有前景為由，謊稱教授「徵信修復」技巧開辦培訓班，通過招收學員、加盟代理等形式廣泛發展下線，騙取加盟代理費。所謂培訓的核心內容就是教人通過偽造證據欺騙金融機構，試圖達到刪除逾期記錄的目的。

三是騙取個人敏感資訊。這類騙局在辦理「徵信修復」過程中，要求資訊主體提供身分證件、銀行卡號、聯繫方式等個人敏感資訊，不法分子通過洩露、買賣個人資訊從中漁利，甚至利用這些資訊冒名網貸，騙取高額貸款利息，危害資訊主體人身及財產安全。

「徵信領域不存在『修復』『洗白』等說法，凡是聲稱合法的、收費的『徵信修復』都是騙局，任何人都無權隨意刪除、修改徵信記錄。」人民銀行上海總部強調，即便有了逾期記錄，也不要過於恐慌。一方面，個人信用報告上的逾期記錄自欠款和欠息還清後保留5年，不會伴隨終身；另一方面，銀行在做貸款審批時會進行綜合研判，不會將信用報告作為唯一參考依據。此外，也可通過發表個人聲明的方式，闡述對逾期的解釋和說明，個人信用報告會如實記載。