溝通縣道154、156線的南北向的崙背鄉舊庄村農路路面破損嚴重、路基沉陷，交通安全堪慮。（周麗蘭攝）

已破碎不堪的路面擺放三角錐，阻止大車進入，但經常被大車司機移走。（周麗蘭攝）

縣道154、156縣筆直的農路，農路承受不住輾壓，路面支離破碎，造成上班、上學、務農者的交通危機。（周麗蘭攝）

最近有運土車輛頻繁出入崙背鄉農田，35公噸重的大車摸黑改走連接縣道154、156縣筆直的農路，農路承受不住輾壓，路面支離破碎，造成上班、上學、務農者的交通危機，縣府地政處獲報4日緊急會勘，將盡速刨除並重作路基，並提報道安會報明令禁止大車通行。

縣道154、156線是雲林縣從山區到海區的重要道路，也是崙背鄉、二崙鄉最繁忙的道路，溝通這2條道路的鄉道與農路是上班族的捷徑，其中位於舊庄村頂厝社區的一條農路近來卻支離破碎、路基嚴重塌陷。

雲林縣議員李明哲接獲陳情，崙背鄉最近經常有35公噸重的運土車進出，頻繁走農路捷徑，農路頂多能承受20公噸車輛輾壓，不到幾個月路面就從路龜裂變成路基塌陷，造成車輛為了閃避而擦撞，夜間摩托車族常摔車。

雲林縣府地政處長黃凱達得知，今（4日）在議員李明哲、崙背鄉代會主席蔡誌山、鄉公所建設課人員、豐榮派出所長林學松、多名村民與農民陪同下會勘。

村民滿腹苦水表示，起先不知壓壞路面的是誰，後來才發現凌晨4點到6點竟有運土車輛進出，最多一次5、6輛，但苦於無監視器記錄，又不敢攔車追究。

村民說，曾經告知一輛運土車司機不要走農路，但司機否認壓壞馬路，傳言這些運土車都是北部南下。

李明哲表示，這條農路是附近舊庄村、草湖村、阿勸村的重要通道，交通量極大，路面破碎不堪，不管是誰壓壞，小客車、機車族、腳踏車族都很困擾。

他說，目前最要緊的是修復2.3公里長路面，爭取裝設路口監視器，也請村民幫忙守望照顧馬路，避免大車再輾壓。

地政處長黃凱達表示，該條南北向的農路路面破損嚴重、路基沉陷，交通安全堪慮，將盡速籌措經費刨除路面、重作級配路基，輾壓確實後再鋪路面。

黃凱達說，該農路看起來有重車輾壓情形，將協調公所及派出所提報縣道安會報，日後禁止重車通行。