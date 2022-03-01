台中周姓市民駕車在苗栗縣獅潭鄉泰安聯絡道拋錨，蓬萊所員警協助將車子拖回。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

台中周姓市民駕車在苗栗縣獅潭鄉泰安聯絡道拋錨，蓬萊所員警趕往協助將民眾載回派出所。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住台中市神岡區的周姓民眾，利用228連假最後1天開車載著全家老小，準備由苗栗縣獅潭鄉泰安聯絡道欲赴南庄鄉遊玩，中途卻發生車子離合器故障，經向警方求救，頭份分局蓬萊所員警趕赴現場，發現雖非該所轄區，但仍積極協助周某一家先行下山，連絡修車廠將車子施吊檢修。

台中市周姓市民於228當天，駕駛9人座廂型車，載同妻小及友人等，由苗栗縣獅潭鄉泰安聯絡道，由此前往南庄遊玩，在聯絡道2.1公里處，發生離合器故障，導致車輛拋錨無法前進，於是撥打110請求警方協助。

蓬萊所長林振民獲報，指派副所長郭瀅麟及警員侯凱中趕往了解，到場後發現現場是大湖警分局轄區，因天色已近傍晚，員警仍主動協助，請周某將車輛上鎖後停放現場等待救援，並將周男一家大小載回蓬萊所內歇息並提供茶水。

員警返所後立即協助電話查詢南庄地區拖吊服務店家，但逢連續假日，最後才找到頭份市的汽修廠願意派車前來南庄，載同周某前往車輛停放地點，將車子拖回派出所後，與家人一起返回台中。對警方熱心協助感激萬分。