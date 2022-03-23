303大停電造成2名高雄市長輩因呼吸器無法運作供給氧氣而過世，高雄市長陳其邁今日親自拜訪慰問家屬。(高雄市新聞局提供／林雅惠傳真)

303大停電造成2名高雄市長輩因呼吸器無法運作供給氧氣而過世，高雄市長陳其邁今日親自拜訪慰問家屬，除了表達遺憾與不捨，並表示市府將由法制局單一窗口處理後續保全證據，當下並責成社會局、衛生局及法制局後續積極協助調查、求償等事宜，允諾務必將事件調查清楚。

陳其邁表示，針對出院者有呼吸器等用電設備需求，也立即請衛生局、社會局研議協助處理，讓此類憾事不再發生，而目前處理重點在於保全證據、聘請專業律師協助民眾求償事宜，且律師費用皆會由市府負擔，要家屬不用擔心，也承諾務必讓這件事情調查清楚。

社會局老人福利科表示，2名過世的兩位長輩分別是80歲的吳姓長輩、及94歲常姓長輩，2名都因疾病需使用呼吸器，303大停電造成呼吸器無法運作而發生憾事，2名遺孀都相當難過，但都表示會好好生活，市長也特別關心其家人心情及身體健康，社會局則會持續派志工關懷撫平心情。

由於2名逝者已經辦完告別式，辦理除戶後會否影響後續相關事件的處理，陳其邁則是當場責成法制局積極協助處理。

陳其邁強調，市府由單一窗口處理後續保全證據，並聘請專業律師協助求償事宜，要家屬不用擔心律師費用，市府承諾負擔，務必讓這件事情能調查清楚。