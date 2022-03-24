苗栗縣泰安鄉苗62線6公里處今（24）發生2起落石砸傷人意外，1名遊覽車女志工先是遭落石劃傷臉，之後又有休旅車被砸破擋風玻璃，駕駛當場開放性骨折，傍晚該路段甚至出現嚴重坍塌；事故照中，休旅車玻璃破出驚悚大洞，一旁的車身零件還有血跡。

苗62線6公里處有多處落石，落石先是砸中一部台中市梧棲區公所志工旅遊團遊覽車，造成一女受傷，接著在下午16時52分，一名住在泰安鄉的62歲林姓居民，開車行經同一地點時，再遭落石擊中座車，導致雙手手指受傷骨折，無生命危險，由泰安消防分隊送往苗栗市大千醫院救治。

休旅車被落石砸破擋風玻璃，駕駛當場開放性骨折；事故照中，休旅車玻璃破出驚悚大洞，一旁的車身零件還有血跡。（翻攝照片）

休旅車被落石砸破擋風玻璃，駕駛當場開放性骨折；事故照中，休旅車玻璃破出驚悚大洞，一旁的車身零件還有血跡。（翻攝照片）

而遊覽車事件中，該台中梧棲區公所志工旅遊團一共29人，遊覽車上含司機及遊覽小姐共31人，24日下午遊覽車準備由苗62線前往泰安鄉泡湯，在行經6公里處時，遭3顆落石砸中車窗，落石擊破車窗玻璃後，玻璃碎片劃傷1名71歲劉姓女志工臉部，送醫紮縫後幸無大礙。

苗栗縣泰安鄉苗62線6公里處今（24）發生2起落石砸傷人意外，傍晚該路段甚至出現嚴重坍塌。（翻攝照片）

同時間，從苗62線5.6公里至6.5公里處多處發生落石，阻斷雙向交通，轄區大湖警分局已派員前往苗62線5.6公里至7公里處，沿線約1400公尺雙向封閉，並於現場擺設警示燈、拉警戒繩，另已於17時30分通知鄉公所工務課報請廠商搶通。目前清安往圓墩、龍山部落出入改由錦卦大橋走錦卦道路。