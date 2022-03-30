台72線27.5公里，大湖方向昨（29日）發生巨石掉落，造成3車輛閃避不及車損及1人輕傷的事故，苗栗警分局獲報後立即派員前往處理，為防止意外二次發生，緊急封閉客屬大橋至出礦坑路段，落石於凌晨清理完畢，今早檢視現場安全無虞後，於6時30分開放通車。

臺72線掉落巨石，車閃避不及撞上，警急封閉道路。（警方提供）

臺72線掉落巨石，車閃避不及撞上，警急封閉道路。（警方提供）

臺72線掉落巨石，車閃避不及撞上，警急封閉道路。（警方提供）

臺72線27.5公里處東行線，往大湖方向，昨（29日）晚間11時許發生巨石掉落車道，車輛閃避不及撞擊落石事故，造成3輛車車損及1人輕傷事故，苗栗分局立即，派遣警力趕赴現場處理，並緊急封閉客屬大橋至出礦坑路段，以防再度發生落石造成行車安全意外。道路主管機關公路總局苗栗工務段於早上檢視落石現場後，於早上6時30分解除管制恢復通車。

臺72線掉落巨石，車閃避不及撞上，警急封閉道路。（警方提供）

警方表示，因臺72線為快速道路，路直車速快，為防止二次交通事故，該分局立即派遣多組警力前往支援，現場除事故處理員警外，還增派警力於客屬大橋路口實施路口管制，引導車輛改道縣道119甲線銜接臺6線往大湖，本事事故除一輛自小客車因閃避落石不及，右前車輪較為嚴重受損，及乘客1人輕傷送醫檢查外，另2部車輛車損較為輕微，無人員受傷。

現場交通事故及落石於凌晨1時30分排除完畢，但為防再度發生落石意外，道路主管機關公路總局苗栗工務段，決定先將該路段封閉，於早上再次檢視落石現場安全無虞後，於6時30分開放通車。

警方提醒民眾，因近期發生地震後，又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，用路人行車務必注意安全，儘速通過危險路段，如發現現場有小落石，就有可能會發生大落石坍方，務必隨時注意路況提高警覺。