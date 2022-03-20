員警徒手將因為變速箱異常停在車道上的車輛推到路邊。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

大湖採草莓重要路口紅綠燈停電半小時 疑壁虎鑽進控制箱

苗栗縣轄內省道台3線與台72線交岔路口，是旅客前往大湖地區採草莓及泰安鄉泡溫泉重主要路口，但3月12日路口紅綠燈突然無法運作持續半小時，工務段人員連日查明故障原因，今天公布原因，發現號誌箱內控制器疑似有壁虎屍體，才會導致紅綠燈故障，再度應了經濟部長王美花之前談停電原因，指很多鄉下地方會有猴子、蛇、松鼠等野生動物觸碰。

苗栗縣警察局動員警力在交岔路口進行管制，但員警發現行車管制號誌突然沒有運作，打開號誌箱檢視及重新開啟總電源，仍然無法正常運作，初步研判是沒有電力導致。

當時適逢民眾離開風景區尖峰時段，也出現間歇性車流，苗栗警方快速出動10名快速排除交通障礙，並同步通知養護單位苗栗工務段派員檢修，不到半小時就先行恢復供電，紅綠燈也正常運作。

工務段人員連日查明故障原因，認為是壁虎跑進號誌箱內控制器，導致電線短路進而跳電，與電力不足沒有關聯性，修復人員也使用「矽立康」密封劑補強控制器周邊縫隙，防止壁虎再鑽進，經過1周時間測試都正常運作，沒有再跳電情形。

另外，紅綠燈無法運作當下，又剛好碰上名車變速箱異常停在車道上動彈不得，再加上車流逐漸湧現，多名員警奮力徒手快速推移車輛到路邊，再交由駕駛人聯絡拖吊車移至保養廠檢修，所幸無造成交通事故。