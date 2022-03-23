長庚團隊與病患合影。（長庚醫院提供）

21歲的陳先生，3年前自越南來台工作，去年健檢時發現胸部X光異常，後來呼吸越來越不順，走路也開始會喘，確診罕見肺疾「蘭格罕細胞組織球增生症」，雙側肺臟嚴重受損導，致雙側氣胸，接受胸腔鏡手術後雖有改善，但因肺臟破壞太嚴重，需使用高流量的氧氣、持續胸腔引流，遲遲無法出院，肺臟移植是他最後的希望。

陳先生經僱主協助、多方協調合作下，至林口長庚進行肺臟移植評估，也獲得健保署核准移植資格。等待捐贈過程中，肺臟功能持續下降，於去年11月獲大愛捐贈的「邊緣性捐贈肺」而接受雙肺移植。「邊緣性捐贈肺」是指捐贈肺部分狀況較不佳但仍可移植的肺臟，雖有細菌性肺炎，但經醫護人員照顧，陳先生於移植後4天拔管，今年1月18日順利出院，目前已可自由活動，呼吸順暢且不需使用氧氣，走路也不覺得喘，得到重獲新生的機會。

林口長庚醫院內科部副部長高國晉師指出，「蘭格罕細胞組織球增生症」是組織球異常增生的疾病，每100萬名成人發生率約有1-2件、兒童則每100萬人中約3-5件。此症會侵犯身體每個器官造成骨頭或皮膚、肝、肺、淋巴結、骨髓等病變，治療方式從藥物、手術、放射線治療到化學藥物治療都有，及早就醫、早期治療、長期追蹤，可提高治癒率，減少後遺症發生。不過，若侵犯的是肺臟且破壞太嚴重，則屬不可逆的末期肺病，此時，肺臟移植是唯一的治療選擇。

林口長庚醫院胸腔外科暨肺移植團隊召集人陳維勳表示，呼吸是人類再自然不過的本能，但對於肺臟功能日漸惡化的末期肺病病友們來說，須終日使用氧氣而致生活受限，舉步維艱；若內科藥物治療後而效果仍有限的情況下，肺臟移植將是改善生活品質的選擇，而早期轉介評估是否適合接受移植，可改善長期存活率。

陳維勳表示，肺臟移植手術是胸腔外科難度最高、耗時最久的胸腔手術之一，由於慢性肺病會引發右心衰竭，病人移植前常有嚴重的心肺問題，導致肺移植時麻醉難度提高。手術中須將遭受破壞的肺臟移除，移植入健康的大愛捐贈肺臟，而肺病病人常伴隨嚴重的胸腔沾黏，提高手術難度。

台灣的肺臟移植相較於心、肝、腎等其他器官的移植發展較晚，存活率也較差。陳維勳表示，目前的個案數與存活率仍不比國外。但近幾年台灣肺臟移植整體個案數大幅上升，存活率也逐年改善，林口長庚的成果更是名列前茅。

陳維勳表示，林口長庚醫院於1998年完成第1例肺臟移植手術，但因早期大愛捐贈肺臟來源較少，手術技術及術後照顧仍不成熟，經過10多年的團隊磨合學習後，2016年在胸腔內外科的主導下成立了多專科的肺臟移植團隊，包含心臟內外科、影像診療科、復健科、腎臟科、感染科、精神科、新陳代謝科、肝膽胃腸科、麻醉科、呼吸治療科、物理治療、專科護理師、加護病房護理師群等。

林口長庚設置有器官移植加護病房，提供器官移植病人全面的重症照顧。由於肺移植個案數越來越多，去年也新增肺臟移植協調護理師，除了更能直接協助肺移植病友，也方便民眾或其他醫院作移植前諮詢及轉介聯繫。

截至目前，林口長庚已完成50例肺臟移植，1年存活率高達91％ （與國外有名醫院相較Mayo clinic 91％，Cleveland clinic 85％），高於台灣平均76％。2021年林口長庚肺臟移植團隊更進行長庚體系跨院區技術支援，協助高雄長庚醫院完成3例肺臟移植手術。

林口長庚醫院外科部副部長葉集孝表示，肺臟移植手術時需要多組、多專科醫師互相配合，通常需花費8到12小時。目前林口長庚的肺移植仿照國外成熟的肺臟移植中心，採多專科合作模式，包括胸腔外科、心臟外科、麻醉科、體外循環師、手術室護理師等，提升手術的成功率。

葉集孝表示，大愛器官來源不易，對於邊緣性捐贈器官，施行於受贈者身上要有最好的結果，也需要使用衛服部已經通過的活體器官保存系統，來觀察捐贈者的器官是否適合進行移植，這部分的成本及耗材也相當高昂，期待健保署能一併納入給付，增進國人健康。

林口長庚醫院副院長李威震表示，林口長庚醫院對於器官移植醫學的推動向來不遺餘力，也是國內最重要的器官移植醫院之一。近幾年經由林口長庚的肺臟移植團隊的努力，已完成短中期與國際相同的成績，相信這個集合多科別的團隊，能繼續團結合作努力，提供末期肺疾病病人最好的醫療照顧，也讓台灣的肺臟移植在國際上佔有一席之地。