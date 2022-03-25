57歲柯先生數月前因無痛性血尿到住家旁的醫院就醫，確診為局部侵犯性膀胱腺癌，標準治療為全膀胱切除手術，但他非常希望保留膀胱功能轉到台北慈濟醫院，透過達文西手術系統摘除膀胱，再擷取部分小腸重建新膀胱，經過膀胱訓練，術後1個月生活重回軌道。

柯先生本到住家附近醫院就診，與醫師討論後，決定以傳統手術切除部分膀胱與腫瘤，然而手術後的病理報告卻指出膀胱仍有殘存的癌症細胞，若不徹底切除，恐再惡化。

柯先生轉到台北慈濟醫院，泌尿科醫師游智欽評估他才剛動過手術，可能有沾黏問題，且希望能保有排尿功能，遂透過達文西手術系統替柯先生摘除膀胱，再擷取部分小腸重建新膀胱。

游智欽表示，最常見的膀胱癌是泌尿上皮癌，金屬染劑、含砷的地下水是誘發的主要原因，抽菸亦會增加4倍罹癌風險；而柯先生所罹患的膀胱腺癌，發生原因不明，但以膀胱癌來說，不論組織為何種型態，局部肌肉侵犯性膀胱癌的治療標準就是切除整個膀胱，以免發生癌細胞殘存的情形。

游智欽進一步說明，侵犯性膀胱癌代表至少是第2期的癌症，極少部分病人適合部分切除，主要還是以根除手術為主。除了根除手術，侵犯性膀胱癌在較早期或是身體狀況極差的病人也可以選擇電療加化療治療，但此類病患仍有三分之一會因癌細胞控制不佳擴散，最後還是需要手術。

膀胱與周邊淋巴完整切除後，泌尿科醫師會截取部分小腸，剖開塑成球形，縫到原本膀胱的位置上，取代原有的膀胱功能，就是所謂新膀胱重建。

游智欽指出，尿道跟新膀胱的接口極小，所以用傳統方式重建考驗醫師眼力，腹腔鏡方式則是考驗技術，要是沒縫好，兩者都可能在術後漏尿或因沾黏造成尿道狹窄、發炎。

基於上述原因，加上柯先生剛透過傳統手術切除部分膀胱，手術部位與周邊組織有沾黏問題，游智欽選擇達文西手術系統，先在腹腔周圍開六個微創小洞，伸入器械進行膀胱與淋巴切除手術，再於下腹開一個六公分切口，取出檢體(膀胱、淋巴)，最後縫上用小腸做的新膀胱。這種做法不但出血量較傳統手術減少了一半以上，疼痛感與術後併發症也大幅降低，有助於術後恢復。

台灣癌症登記資料庫統計，一年約有兩千個新確診的膀胱癌患者，由於膀胱沒有痛覺，所以病人對初期癌症的產生往往不會察覺，或誤將血尿當作尿道發炎，延誤就醫。對此，游智欽醫師提醒民眾勿輕忽無痛性血尿，若身體有異狀務必及早就醫，以免造成病況惡化。