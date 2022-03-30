62歲的楊姓男患者，頭暈狀況持續一個月，有天起床時突然發現右上眼瞼下垂，家人趕緊送至梧棲童醫院急診室，經檢查後發現是顱內蜘蛛網膜下腔出血；神經外科醫師柯宗伯醫師經電腦斷層血管攝影術，確診為右側顱內後交通動脈瘤破裂併蜘蛛網膜下腔出血。再安排至複合式手術室(Hybrid OR)進行開顱併動脈瘤夾除手術，術後住院十天就出院返家休養。

童醫院指出， 楊姓患者因斷斷續續有頭暈目眩情形長達一個月，突然早上起床驚覺右上眼瞼下垂，家人知道後趕緊送至急診室。進行斷層掃描與相關檢查後，急診醫師劉姝佑發現患者顱內蜘蛛網膜下腔出血，會診神經外科確診患者因右側顱內後交通動脈瘤破裂造成蜘蛛網膜下腔出血，先送至加護病房照護，等穩定後再病人至複合式手術室進行開顱併動脈瘤夾除手術。

童醫院表示，開顱併動脈瘤夾除手術是先打開頭顱並切開腦組織，用以鈦合金夾夾住動脈瘤頸部，阻斷血液流入動脈瘤中，預防動脈瘤再破裂；因手術室在複合式手術室進行，所以術中同步可進行血管攝影，及時確認動脈瘤夾險和血流阻斷情形，避免術後需再移動至其他空間進行檢查，減少病人轉運及降低麻醉與感染的風險。

柯宗伯醫師說，複合式手術室因配置多軸室血管攝影，對於開顱併動脈瘤夾除手術有很大的幫助，不僅提供術前、術中及術後的影像造影，達到影像及手術同步整合的治療方式；術後不需要移動病患，直接在手術室做血管攝影，追蹤術後血管的狀況，如果有問題可以馬上再做處理，避免患者術後仍不穩定時移動而出現的風險，這是以往在傳統手術室無法做到的，提供患者更安全的手術環境與成效。

柯宗伯指出，造成蜘蛛網膜下腔出血的常見原因是因為顱內動脈瘤破裂導致，常常突然發生所以致死率也相當高。而動脈瘤的形成是當血管壁厚薄不一、血管壁脆弱和血管失去原有彈性等等，長期受到血流血壓沖刷下就會逐漸突出而形成動脈瘤，當血壓上升或血流量突然增加時就會導致動脈瘤破裂。

典型臨床症狀為劇烈嚴重的頭痛、噁心嘔吐或意識喪失等，少部分患者會出現複視或眼瞼下垂等情形；所以還好個案家人有警覺心而將患者及早送急診，避免了二次出血的發生。