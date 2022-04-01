阿妹相隔7年今晚重返小巨蛋。（聲動娛樂提供）

阿妹相隔7年今晚重返小巨蛋。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）相隔7年重返小巨蛋，今(1日)起展開一連12場的「ASMR世界巡迴演唱會」，再次打破她上一套巡演創下10場小巨蛋演出紀錄，此次挑戰16天連唱12場打破她出道26年紀錄，也創下小巨蛋單一套巡演高峰，粗估總票房收入約4億2900萬，再創華人第一。她今穿一席黑色霸氣天后裝獻唱〈母系社會〉揭幕，第二首歌〈不顧一切〉還沒唱完，全場1.1萬名觀眾已High到全部站起來，第三首歌前奏一下阿妹急喊卡，笑說：「等一下，你們太High了。」似因現場觀眾歡呼聲大到壓過演奏的聲音，讓她聽不到前奏。

她的經紀人陳鎮川表示，演出前一個月阿妹就住進飯店閉關，並接受中醫調氣、營養師配餐，演唱會期間則進行7年前研發的演唱會專屬套餐，一碗燙青菜、一碗蛤蠣、4片涮牛肉，且在每天下午3點食畢，不只體能迅速達到最佳狀態，在不可能的規格所打造出的場館中進行排練，也讓阿妹很快地對於舞台的熟悉感全都回來。工作團隊更把專業沙龍的洗頭椅搬到小巨蛋的休息室，經紀人陳鎮川還開玩笑提議說：「乾脆把休息室佈置成房間，讓阿妹搬到小巨蛋住，完完全全沉浸式。」並透露開唱前連續總彩3天全場測試音量，沒想到第一天的震動值就直逼82，且當時還沒有觀眾。

阿妹此套巡演舞台設計最先的概念是想將小巨蛋打造成一個顱內世界，利用大量的LED屏幕從舞台區到內耳區、天上到地上，整個鋪天蓋地包覆小巨蛋，讓觀眾完全沉浸在「妹宇宙」，讓想像的空間無邊無際延伸到沒有任何「界線」。而舞台造型則往腦迴路的方向發展，腦的摺痕成為樂隊台的造型，讓舞台區漂浮在這個顱內世界裡；也因為大量LED屏幕在乘載重量的限制下，做了很多的分層處理，讓所有的轉折處以圓弧角度呈現，而非90度的轉折，讓「界線」消失於無形。

對於近來疫情升溫，此次開唱除了提早開放進場、以利配合實名制票券檢驗，並特別求入坐後不換位、不群聚、口罩絕不離口，每一個入口都架設國際級規格的立柱式抑菌器，離席再回場館一定要進行再次除菌，場館廁所增加清潔及消毒次數，每晚演出散場後全場都會消毒，徹底加強防疫，舞台上的表演者，也會3天會進行一次快篩。