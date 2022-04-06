台中市接獲外縣市確診3名個案台中足跡點，包括到清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、新社莊園古堡等地。台中市衛生局表示，目前已進行清消作業。

台中港三井OUTLET假日人潮如織也引起恐慌，對於有個案足跡點，業者表示，於4月5日閉店後已進行清消完成，設施目前仍維持出入口體溫檢測、實聯制、例行消毒，打造安心賣場，希望讓顧客都能安心安全。

清水知名的阿財米糕指出，昨天及前天連假休息，目前才得知消息，下午已進行清消；新社莊園古堡則已完成清消，今天仍有營業。

台中市環保局前往新社莊園古堡進行清消。（台中市府提供）