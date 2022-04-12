南投縣11日傍晚新增1名PCR檢測陽性個案，該校外人士曾於7日到埔里鎮某國小體育館，與球友打羽毛球；埔里鎮公所清潔隊人員，12日上午在仁愛路周邊進行清潔消毒，大坪頂農機隊也將於下午1點半加入清消行列。

針對最新疫情變化，南投縣衛生局連進行疫調、採檢，並且匡列密切接觸者與家人，將於10點半舉行記者會，說明疫調結果及處理情形。