南投再＋1確診 曾到國小體育館打羽球 公所急清消 10:172022/04/12 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 埔里鎮公所清潔隊人員，12日上午進行清潔消毒。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣11日傍晚新增1名PCR檢測陽性個案，該校外人士曾於7日到埔里鎮某國小體育館，與球友打羽毛球；埔里鎮公所清潔隊人員，12日上午在仁愛路周邊進行清潔消毒，大坪頂農機隊也將於下午1點半加入清消行列。 針對最新疫情變化，南投縣衛生局連進行疫調、採檢，並且匡列密切接觸者與家人，將於10點半舉行記者會，說明疫調結果及處理情形。 台東確診＋1 可傳染期皆在外縣市 阿嬤拿遙控器領掛號 郵差機警通報查出阿嬤失智 #新冠肺炎 #台灣 #南投 #埔里 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗縣＋2 公館鄉6旬婦確診 連假曾至客家圓樓表演 15:172022/04/11 生活 基隆愛心篩檢新增5例確診 5天揪38人 10:412022/04/11 生活 新北居家照護試行 藥師送藥到府流程一次看 15:232022/04/11 生活 基隆某醫院爆發群聚感染 同一病房3人染疫 16:042022/04/11 生活 確診個案居家照護 三大醫療協助措施 15:282022/04/11 生活 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 宜蘭＋12 杏輝宜蘭馬拉松活動延至10月29日 16:212022/04/11 生活 高雄29例本土足跡曝光 陳其邁：娛樂傳播鏈收斂中 15:192022/04/11 生活 輕症在宅照護 防疫險理賠擬從寬 04:102022/04/12 財經焦點 本土疫情襲擊國軍 74官兵染疫 04:102022/04/12 生活新聞 台南＋6 確診足跡曝 醉月樓、麥當勞、藥局入列 15:542022/04/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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