今年巡演劇目「遇見大未來 明天會更好！」以希臘羅馬神話「潘朵拉的盒子」故事為發想，讓學生沉浸在光影交會的感官氛圍。(台中市政府提供)

教育不應有城鄉差距！為拓展孩童的美感視野，中市教育局與廣達文教基金會及影子傳奇劇團合作，去年安排《巡演列車》到10校巡演，將藝術資源帶進校園；今年繼續安排《巡演列車》以「遇見大未來」為主軸，至太平區黃竹、霧峰區峰谷及市立博屋瑪國小等12所學校展演，豐厚學生美感經驗。

孩子的教育不能等。教育局去年安排《巡演列車》，到石岡區土牛國小、大甲區東明國小等10校巡演，師生參與人數計1772人。學生家長說，偏鄉的小學不僅教育資源相對匱乏，很多都會區學校擁有的音樂、圖書、美學等展演，對鄉下的學校根本是奢求。

教育局今年將持續至12所學校展演，包括東勢區中科國小、新社區崑山國小、太平區黃竹國小、石岡區土牛國小、西屯區上安國小、大安區三光國小、市立后綜高中、烏日區溪尾國小、霧峰區峰谷國小、外埔區水美國小、市立博屋瑪國小及和平區和平國小，嘉惠偏鄉的小朋友。

今年《巡演列車》「遇見大未來」自2月啟動，已巡演9所學校，位於太平區的黃竹國小，還特別邀請家長一起在星空下看戲，劇團頂著低溫又下雨上山巡演；原本以為觀眾出席率可能不高，但許多家長帶著孩子一起觀賞，最後座無虛席劇團人員都很感動。

《巡演列車》5月將行駛至外埔區水美國小、和平區和平國小及博屋瑪國小，提供偏遠學校的師生享用美感資源，讓小學及家長們都很期待，希望透過巡演讓鄉下的學生，亦能觀賞高水準的演出，豐厚學生美感經驗。

「遇見大未來 明天會更好！」以希臘羅馬神話的「潘朵拉的盒子」故事為發想，融入環保愛地球的意識，讓學生沉浸在光影交會的感官氛圍。影子傳奇團長蕭孟通除將皮影戲幕後的演出秘笈大公開，還讓小朋友上台親手體驗操偶，讓大家感受到一個人力量有限，一起合作就有無限可能。