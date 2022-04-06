張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」台北場6日第5場演出，唱完〈好膽你就來〉後，來自台中的牙醫素人嘉賓登場，挑戰高難度合唱曲〈If Only〉；阿妹今在台上問牙醫「你有想過會在我的演唱會唱歌嗎」？他緊張回「沒有」，阿妹幽默說「將來也不會有」，並為對方打氣，首次在台公開演唱這首歌的她坦言緊張，表示這首歌不容易唱。

阿妹此次12場其中5場安排素人嘉賓成為演唱會彩蛋，今晚由40歲男牙醫上陣，國中開始聽〈姊妹〉的他，從「Star世界巡迴演唱會」追星天后，今挑戰阿妹和義大利跨界男高音安德烈波伽利的高難度合唱曲，下午彩排時精彩表現，讓主辦聽完直呼「哇塞！這次參加的都是臥虎藏龍型選手」。

阿妹1日起已唱5場體力依舊，每晚表現幾近完美，情歌逼哭觀眾、快歌High翻全場，且天后的話也變多了；今唱完〈偏執面〉，她客氣地打招呼：「我昨天不知道怎麼搞的，跟你們聊天起了點衝突，不過還可以吧？我也喜歡你們對我很兇悍，但今天好像不那麼兇悍，是不是今天上班的關係？」語畢台下尖叫更大聲，歌迷再問能否加場？阿妹正面回應：「我會好好想一想。」

阿妹關心歌迷防疫，也留意演唱會周邊，得知每天都有人在小巨蛋排隊搶買剩餘票券，令她十分感動。今晚除了張媽媽繼續全勤，男友Sam同樣愛相隨，在社群分享阿妹的照片，寫下「唯有真正熱愛舞台，才會有的孩子般樣子」，還留言「愛慘」隔空放閃，他也準時抵達場館，用愛的力量支持女友。