女星六月與周宜霈(大牙)日前分別和東奧羽球金牌「麟洋配」搭檔，在清晨盃明星羽球團體賽中大肆廝殺，球賽於4日起連打4天。六月說自己愛打羽球的程度是打到都有網球肘，吃止痛藥還是要繼續打。但上場比賽時，對手李洋就放話說要瞄準她打，嚇得六月也叫王齊麟對周宜霈下重手。六月老公李易也參與這場賽事，他說原本是小孩先開始「玩」羽球，和太太只是跟著打，沒想到後來大人練球練得比小孩認真，「以前和太太的共同嗜好是一起喝酒，終於找到一個健康一點的共同興趣了。」

而周宜霈首度以選手身份參加清晨盃，她表示自己和老公廖勛威就是在羽球場結緣，老公也是許多藝人們的羽球教練，一起練球的群組成員超過40人，自己也在其中。但第一次參加大型賽事，就要和奧運金牌李洋搭配，周宜霈坦言壓力很大，而且又有轉播，讓她緊張到失眠，李洋一直叫她放輕鬆，不要緊張，開心打球最重要，最後她和李洋也順利奪下獎牌。也有參與賽事的謝承均表示私底下以為自己不會緊張，沒想到被隊友們發現，從走進場館的那一刻，表情就變得相當嚴肅，他說比賽和演戲不一樣，確實很緊張。