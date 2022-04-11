佩甄笑說老公最近愛追韓劇，散發粉紅泡泡。（池宗玲攝）

將在本周五迎接46歲生日的佩甄，今（11日）戴著老公王祚軒所送價值30萬元以上的一克拉鑽石項鍊出席公益活動，相當滿意生日禮物的她笑說：「老公最近成長很好，都交一些建商、珠寶商的朋友。」好友小禎（胡盈禎）更早在二個月前就交代佩甄要將15日生日當天留下來，替她一手操辦生日宴會。

從事醫美工作的王祚軒近幾年常往返台灣、大陸兩地，在去年12月返台後原訂5月要再前往大陸上海、成都等地，礙於疫情要隔離28天的關係，決定把行程往後延，等到疫情趨緩，隔離改為14天以下再考慮前往大陸一事，佩甄也強調目前大部分的醫美療程都有持續在進行。

佩甄的2個小孩目前12、13歲，正值青春期階段，佩甄笑說還沒感受到孩子的叛逆期，但已經先感受到他們開始有自己的隱私權，過去常和兒子牽手、勾肩逛街的佩甄表示現在想要在路上牽兒子，都會被各種理由拒絕，「他會突然說這邊很熱，在外面不要牽手」，就擔心會在路上被同學撞見。

正直情竇初開年紀的女兒，最近常和爸爸一起追《社內相親》、《二十五，二十一》等浪漫韓劇，佩甄形容老公少女心爆發、追劇時更是散發粉紅泡泡，還會拉著她一起追劇，老公更跟劇中的壁咚、撲倒等害羞情節用於生活中，「有時候我經過他身邊，就會被他壁咚或是撲倒在床上。」老公也常當著小孩、爸媽、公婆的面大膽示愛、討親親，就連在路上也會想隔著口罩親吻，佩甄也笑說多虧了韓劇，老公現在不管去哪都會找她陪同，走到哪都會緊牽著她，讓她相當有安全感。