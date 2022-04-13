丁寧在大愛戲劇《隨風隨緣》中飾演陳滿師姊，劇中有許多婆媳相處的劇碼，對於婆媳問題，和老公感情好到像閨密的丁寧認為，婆婆跟媳婦的問題應該在老公的部分就要解決掉了，老公應該當中間人進行調解。她說一次回美國，女兒做錯事，婆婆因為患有嚴重憂鬱症，無法控制情緒，當場飆罵女兒，丁寧故作鎮定強顏歡笑，沒想到婆婆還是繼續大罵，讓她邊哭邊抱著女兒回房間。後來老公回家了解狀況後，丁寧懇求老公不要去找婆婆吵架。

沒想到老公還是去找婆婆了解狀況，回來後丁寧忐忑地詢問，老公展現高度智慧說：「我對我媽說非常愛妳，但是我也很愛我的妻兒，所以以後你再這樣跟他們講話，我會非常生氣。」丁寧當時大為感動，認為自己真的嫁對人了。

反觀老公和自己家人的相處，丁寧說因為老公百分之百支持自己，爸媽都超愛他，「我老公算是很重視我家庭，過年過節都是老公在提醒我要回鄉下看父母，先生和家裡相處沒有問題，我媽還說我嫁給他是祖上積德。」丁寧也分享自己和老公的好感情是靠吵架而來，兩人還吵出一片天地，「吵架是最容易了解對方真實個性的時候，我和老公已經吵出一個默契，反而因此無話不談。」

丁寧相隔十三年後再次接演大愛劇場，覺得好像又進了演員特訓班一樣，導演要求真實性，連台語的發音都要求的非常嚴格。尤其一場重現1999年到北韓賑災的橋段，導演把劇組拉到台南白河，六月天身上卻要穿著實際到北韓賑災的厚外套拍戲，而且為了仿真，劇組還提前一天，使用粗鹽製造雪景，且短短十五分鐘的畫面就拍了一整天，丁寧說每個演員都熱到臉紅快中暑了。