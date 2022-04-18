中華電信繼投資公視2022旗艦大戲《牛車來去》後，今(18)日再公布參與首部電影投資案《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的製作，並在舉行開鏡儀式宣布正式開拍。

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》於公視播出創下高收視率，中華電信MOD平台同步跟播亦創下驚人的點閱收視表現，播出期間每周均蟬聯戲劇類冠軍，是MOD 2020年全年戲劇點閱收視第一名，顯見消費者對該部家庭喜劇片的喜愛。

中華電信董事長謝繼茂表示：「《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》為中華電信第一部投資的電影，本片由伯樂影業邀集包括電視、娛樂及唯一的電信業者中華電信共同參與。

中華電信看好電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的好評，也創下MOD的高點閱率；投入該片電影版的製作，再次展現中華電信推動國內影視產業的企圖心，也期為中華電信MOD、Hami Video平台挹注更多的優質戲劇好片，提供客戶絕佳的影視娛樂。

電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》製作團隊為《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬，由陳慧玲、吳明憲共同監製、導演鄧安寧、編劇溫怡惠金三角再度攜手合作，主要演員包括鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝等電視劇原班人馬，預計將於2023年賀歲檔期在全台戲院上映，預料將帶動消費者再度走進電影院力挺國片的熱潮。